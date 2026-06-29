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Halk TV Türkiye Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı

Yarın beklenen sıcaklık artışı erken başladı. Günlerdir uyarı yapılan sıcaklar bugünü aratacak. Bugün Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de fırtına rahatlatacak, Güneydoğu ve Akdeniz'in doğusunda başlayan sıcaklık artışı yarın yayılarak etkili olacak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı
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Türkiye mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleriyle yeni haftaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çok sayıda uzmanın 30 Haziran Salı geleceğini tahmin ettiği sıcak hava dalgası erken geldi.

Güncel hava durumu raporuna göre, Güneydoğu ve Akdeniz'in doğusunda aşırı sıcaklık yükselişi ve Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'ye aşırı sıcak öncesi son kez nefes aldıracak fırtına için saatlik meteoroloji haritalarında uyarı verildi.

SICAKLIK ARTIŞI BEKLENENDEN ERKEN BAŞLADI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı kavuran omega bloku sıcak hava dalgasının önce Doğu Avrupa'ya doğru kayarak Türkiye'ye doğru genişleyeceğini Salı ve Çarşamba günü ise başta batı bölümleri olmak üzere aşırı sıcaklara neden olacağını ifade etmişti. Beklenen o sıcaklık bir gün erken etkisini gösterdi.

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı - Resim : 1

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre: yurt genelinde yağış beklenmezken kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin günü az bulutlu ve açık geçireceği tahmin ediliyor.

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı - Resim : 2

Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların kuzey kesimlerde de etkili olması 2 ila 4 derece artış yaşanması bekleniyor.

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Diğer bölgeler ise mevsim normalleri üzerinde sıcaklarla seyretmeye devam edecek. Batman'dan Antalya'ya uzanan hatta ise öğle saatlerinden itibaren aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı.

YARIN BUGÜNÜ ARATACAK

Gün içinde rüzgarın yurdun büyük bölümünde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı - Resim : 4

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı - Resim : 5

Hafta içinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıklayan Meteoroloji, bugünü aratacak sıcaklık uyarısını da yaptı.

Yarın bugünü aratacak: Sıcaklık artışı beklenenden erken başladı - Resim : 6

Meteoroloji uzmanları haftalık tahminlerde Salı günü için yurdun iç, orta, batı ve güney kesimlerinde aşırı sıcaklık uyarısı verdi.

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BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

"Hava kaç derece olacak?"sorusuna yanıt arayanlar için işte il il sıcaklık değerleri:

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Sıcaklık Fırtına Hava Durumu
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