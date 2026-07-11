Sezgin Tanrıkulu'ndan süreç açıklaması: Mazeret aramayın çerçeve yasa konusunda bilgilendirin

İmralı sürecinde yasal adımların atılması için iktidarın hazırladığı "çerçeve yasa" içeriğinin açıklanmaması ve tek seferlik olacağı yönündeki açıklamalarla DEM Parti tarafından tepki çekerken terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bilgilendirilmemesinden duydukları rahatsızlığı Ayşegül Doğan açıkladı.

AKP kurmayları, kulislerde yasanın tek sefer uygulanması ve silahların bırakılması konusunda kararlı olduklarını ifade ederken bir tepki de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.

"MAZERET ARAMAYIN ÇERÇEVE YASA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİN"

Diyarbakır'dan Ankara'ya seslenen Tanrıkulu, Türkiye'nin kalıcı barışa ulaşabilmesi için demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ile temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

İktidara "samimi olun, mazeret aramayın" çağrısı yapan Tanrıkulu, çerçeve yasa ve silahsızlanma sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin kapalı kapılar ardında hazırlanmasının doğru olmayacağını ifade eden Tanrıkulu, "Çerçeve yasa konusunda siyasi partiler, özellikle katkı vermek isteyen siyasi partiler, çevreler ve gruplar bilgilendirilmeli, görüşleri alınmalıdır. Müzakere, sürecin ruhuna uygun şekilde yürütülmelidir" dedi.

SEZGİN TANRIKULU'NDAN SÜREÇ AÇIKLAMASI

Sezgin Tanrıkulu'nun süreç açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Diyarbakır'dan, çatışmayı 40 yıl en acı şekilde yaşamış coğrafyadan Ankara'ya sesleniyoruz. Samimi olun, mazeret aramayın. Türkiye'nin tam bir demokratikleşmeye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, temel insan hakları ve özgürlüğe ve siyasi katılımın tam sağlandığı bir ortama ihtiyacı var. Bu ortam sağlanırsa Türkiye'de kalıcı barış sağlanır. Çerçeve yasa konusunda da silahsızlanma konusunda da mazeret aramanıza gerek yok. Çerçeve yasa konusunda siyasi partiler, özellikle katkı vermek isteyen siyasi partiler, çevreler, gruplar bilgilendirilmelidir. Onların görüşleri alınmalıdır. Müzakere mutlaka sürecin ruhuna uygun bir şekilde yapılmalıdır."