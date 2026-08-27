Sendikacı Feyza Kayaaltı gözaltına alındı: Gerekçe madencilerin direnişine destek vermek
DGD-Sen Örgütlenme Uzmanı Feyza Kayaaltı gözaltına alındı. Kayaaltı'nın, madencilerin direnişine destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-Sen) Örgütlenme Uzmanı Feyza Kayaaltı evinde gözaltına alındı.
Kayaaltı'nın gözaltına alındığını DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar sosyal medya hesabından duyurdu.
"MADENCİLERE DESTEK VERMEK İÇİN GÖZALTINA ALINDI"
Migros depo işçilerinin grevinde etkin rol oynayan Kayaaltı'nın, Ankara'da madencilerin Yıldızlar SSS Holding'e karşı başlattığı hak arayışına destek vermek amacıyla duvara yazdığı yazı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
Neslihan Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Migros grevinde ve tüm direnişlerde aktif sorumluluk alan sendikamızın örgütlenme uzmanı Feyza Kayaaltı, yaklaşık yarım saat önce evinden gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi, maden işçileriyle dayanışmak için duvara yazı yazmak."