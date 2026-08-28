Sarıyer'de İETT otobüsü bariyere çarptı: Evlere metreler kala durdu!

Sarıyer'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir İETT otobüsü bariyere çarparak durabildi. Evlere metreler kala durabilen otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferini gerçekleştiren 29 hat numaralı İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çevredeki binalara metreler kala durabilen otobüsün içerisinde kaza esnasında 2 kişinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

İhbar üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası başka kazaların önüne geçmek amacıyla caddeyi trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

OTOBÜSÜN KALDIRILMASIYLA ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

Bariyere çarpan otobüsün çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Ekipler kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. (DHA)