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Halk TV Türkiye Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberi... Zeytinburnu'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yaralıların olduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Zeytinburnu'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
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Zeytinburnu’nda seyir halindeki iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul, kazanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’ndaki seferlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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