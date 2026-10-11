Saray'dan tepki gelmişti: Sağlık Bakanı'ndan sigara satışında kimlik şartı için yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclis’e sunulacağını açıklamış, çalışmada sigara satışı için kimlik ibrazı ve T.C. kimlik numarası şartı getirileceği ifade edilmişti.

Sigara satışında kimlik ibrazına Saray'dan da tepki gelince bakan Memişoğlu yeni açıklama yaptı. Memişoğlu, "Mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz" dedi.

SİGARA SATIŞINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenleme için, ""Sigara satışı kimlikle olacak. 'Kimlik No' şartı olacak, ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullanmış ve değişikliğin birkaç hafta içinde Meclis’e sunulacağını duyurmuştu.

SARAY TEPKİ GÖSTERDİ

Sigara satışında kimlik numarası şartı getirileceğine dair açıklamaya Saray'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Sayın Cumhurbaşkanımız milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir"

BAKAN YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanı yeni bir açıklama yaptı. "Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum" diyen Memişoğlu, "Kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan tarafından yapılan yeni açıklama şu şekilde oldu:

Bu gördüğümüz tablo, ÖNLENEBİLİR bir YIKIMDIR.

Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür.

Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir.

Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin MÜCADELESİDİR.