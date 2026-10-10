Türk Sanat Müziği efsanesini dolandıran bankacı 4 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyonda 52 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun bildiği bazı dosyalarda adı geçen hükümlülerin de bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Operasyon kapsamında 52 hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

SAMİME SANAY'I DOLANDIRAN BANKACI YAKALANDI

Yakalananlar arasında, Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay’ın dolandırıldığı dosyada adı geçen Birgül K. de yer aldı. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 yaşındaki Birgül K., İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Birgül K.’nın 4 yıldır arandığı, olay döneminde bankada çalıştığı ve para transferlerinde adı geçtiği öne sürüldü.

56 YIL HAPİSLE ARANIYORDU

Sabah'ın haberine göre; Operasyonda yakalanan bir diğer hükümlünün ise 47 yaşındaki Durcan Çoban olduğu açıklandı. Hakkında 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çoban, Büyükçekmece’de bir çatı katında yakalandı. Çoban’ın, Bahar Candan ve ablasının adının geçtiği “sazan sarmalı” dosyasıyla anıldığı belirtildi. Ayrıca hakkında 10 milyon 485 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi.

13 YILDIR ARANIYORDU

Avcılar’da oğlunun evinde saklandığı belirtilen 58 yaşındaki Yakup Akarslan da operasyon kapsamında yakalandı. Akarslan’ın 13 yıldır arandığı, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı UYAP aranması bulunduğu aktarıldı. Akarslan’ın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirtildi.

Silivri’de birlikte yaşadığı kadının evinde yakalanan 52 yaşındaki Nihat Küçük’ün de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Küçük’ün yağma suçlarından 4 ayrı aranmasının olduğu ve 11 yıldır arandığı bildirildi.

FİRARİ MELİKE YAKALANDI

Operasyonda yakalananlar arasında 28 yaşındaki Melike Çağlar da yer aldı. Çağlar’ın hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtildi. Çağlar’ın 8 ayrı aranması ve 32 suç kaydı olduğu öğrenildi.