Sigara almak için T.C. numarası şartı geliyor! Sağlık Bakanı açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclis’e sunulacağını açıkladı. Düzenlemeyle sigara satışında kimlik ibrazı ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesi planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede denetimlerin artırılacağını söyledi. Memişoğlu, satışlarda yaş kontrolünün daha sıkı yapılacağını belirtti.

Memişoğlu, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sigara satışı kimlikle olacak. 'Kimlik No' şartı olacak, ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız"

KULİSLERE DÜZENLEME YANSIMIŞTI

AKP’nin üzerinde çalıştığı sağlık paketinde, kafe ve restoranlardaki sigara alanlarına yeni sınırlamalar getirilmesi planlanıyor. Taslağa göre sigara içilen bölümlerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.

Paket kapsamında hastane, okul, ibadethane, acil servis girişleri ve çocukların kullandığı spor tesisleri çevresinde sigara kullanımına mesafe sınırı getirilmesi de gündemde. Elektronik sigara yasağının ise süreceği belirtiliyor.