Yeni sigara yasakları geliyor! Tiryakilere yemek de yok su da yok

AKP, restoran ve kafelerde sigara kullanımına yeni sınırlar getirecek sağlık paketi üzerinde çalışıyor. Taslağa göre sigara içilen alanlarda yemek servisi yapılmayacak, açık alanlarda sigara içmeyenler için de ayrı bölüm ayrılacak.

ÜSTÜ YARI KAPALI ISITICILI YERLERE DÜZENLEME

AKP'nin hazırlıklarını sürdürdüğü sağlık paketinde, kafe ve restoranlardaki sigara alanları için yeni standartlar yer alacak. Özellikle kış aylarında etrafı ve üstü açılır kapanır tentelerle kapatılan, ısıtıcı konularak kullanılan alanların fiilen kapalı mekâna dönüştüğü belirtiliyor.

Taslak düzenlemeye göre işletmeler, mekânın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için ayrı bir bölüm ya da tamamen açık bir alan belirleyecek. Bu alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Açık alanlarda sigara kullanmayan müşteriler için de ayrıca yer ayrılacak.

HASTANE OKUL VE SPOR TESİSLERİNE MESAFE SINIRI

Paket kapsamında hastane bahçeleri, acil servis girişleri, okullar, ibadethaneler ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına da mesafe sınırı getirilecek. Bu mesafenin kaç metre olacağına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sigara kullanımına ilişkin mevcut kuralların ihlalinde uygulanan cezai yaptırımlar için denetimler artırılacak. Sigara satışında kimlik gösterme uygulamasının da daha sıkı takip edilmesi planlanıyor.

DOĞUM TARİHİNE GÖRE YASAK

Taslakta, belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının yasaklanmasına yönelik bir düzenleme bulunmayacak. Yetkililer, “yıl veya doğum tarihi gibi kriterler getirmenin söz konusu olmadığını” ifade etti.

Elektronik sigara satış yasağının ise devam edeceği belirtildi. Düzenlemenin, Meclis gündeminin yoğunluğu nedeniyle yeni yıldan sonra TBMM’ye sunulabileceği değerlendiriliyor. Sağlık paketinde ayrıca gıda takviyelerinin üretim ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı’na verilmesi ile içeceklerdeki şeker oranlarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak. (Anka, Haberturk)