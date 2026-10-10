Saray'dan sigara düzenlemesine tepki!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirileceğini açıklamasına saraydan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, açıklamaya tepki gösterdi. Saral, "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir" ifadeleriyle yeni düzenlemeyi eleştirdi.

Saral, sosyal medya platformu X züerinden yaptığı paylaşımında ayrıca, "Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK OLMAK, ONUN YÜKÜNÜ ARTIRMAKLA OLMAZ"

Saral, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu 'yük'ün yüklenmemesi gerektiğini iddia etti. Saral şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir"