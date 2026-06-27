Şanlıurfa'dan kaçan kaçana: Canını seven kaçıyor

Şanlıurfa'da her hafta sonu aynı görüntüler yaşanıyor. Özellikle hafta sonları şehirde kimse kalmıyor. Kaçan kaçana. Özellikle yaşlılardan canını seven gidiyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Şanlıurfa adeta alev alev yanıyor. Sıcaklık 40 dereceye ulaşıyor, hatta geçiyor.

Haziran ayı olmasına rağmen havalar insanları bunaltıyor.

Gazete İpekyol'un haberine göre hava sıcaklığının aniden 40 derecenin üzerine fırlamasıyla neye uğradığını şaşıran Şanlıurfalılar, çareyi şehirden kaçmakta buldu.

SABAH OLUR OLMAZ GİDİYORLAR

Kent merkezinde güneşin altında yürümek neredeyse imkansız hale geldi.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara düşüyor.

Sokaklar ve meydanlar sessiz kalırken, koskoca kent "hayalet şehir" gibi oldu.

ŞANLIURFALILAR NEREYE KAÇIYOR?

Şanlıurfa kent merkezinde yaşayanlar çareyi daha serin ilçelere gidiyor.

Şanlıurfalıların en çok tercih ettiği kaçış noktaları arasında Halfeti ve Bozova, piknik alanları ile kamp yapılabilecek ağaçlık alanlar yer alıyor.