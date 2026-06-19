Sıcaklar yılanları uyandırdı: Şanlıurfa ve Gaziantep'te evlere giren yılanlar panik yarattı!

Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yılan hareketliliği başladı. Kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlarda büyük endişeye neden olan yılan paniğinin son adresleri Şanlıurfa ve Gaziantep oldu.

Evlerin içine kadar giren yılanlarla burun buruna gelen vatandaşlar büyük korku yaşarken, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahaleleriyle tehlike kontrol altına alındı.

Sürekli tetikte olmak zorunda kaldıklarını belirten bölge halkı, yılanların evlerin içine kadar girmesinden dolayı fazlasıyla tedirgin olduklarını söyledi.

SICAK HAVADAN KAÇIP SERİN ALAN ARADI

Korku dolu anların adresi bu kez Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca Mahallesi oldu. Özellikle öğle saatlerinde etkisini iyice artıran sıcak havanın da tesiriyle serin bir sığınak aradığı değerlendirilen dev karayılan, mahalle içerisinde ve bir evin içinde ortaya çıktı.

AİLELER ÇOCUKLARI İÇİN ÖNLEM ALDI

Bir anda karşılarında devasa karayılanı gören çocuklar büyük bir panik yaşadı. Mahallede kısa süreli tedirginliğe neden olan olay üzerine bazı aileler, tedbir amacıyla çocuklarını hemen evlerden dışarıya çıkardı.

TECRÜBELİ VATANDAŞ MÜDAHALE EDEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Urfanatik gazetesinin haberine göre, ihbarın yapılmasıyla birlikte çevrede güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinlerinin dikkatli müdahalesi sayesinde durum kontrol altına alındı. Yılan konusunda tecrübeli olan bir vatandaşın araya girmesiyle dev karayılan etkisiz hale getirildi.

Müdahalenin ardından Tatlıca Mahallesi'nde hayat yeniden normale döndü.

ANTEP'TE EVDEKİ YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI

Benzer bir yılan alarmı da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki müstakil bir evin içerisine giren yılanı fark eden ev sakinleri, büyük korku yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, odada gizlenen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel aparatlar yardımıyla kıskıvrak yakaladı.

İtfaiye erleri tarafından çuvala konulan yılan, şehir merkezinden uzaklaştırılarak doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde salındı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMEYİN

Yaşanan olayın ardından kırsal bölgelerde benzer durumların yaz aylarında tekrar edebileceğine dikkat çeken vatandaşlar, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlar ise yılan görülmesi halinde vatandaşların tehlikeli sonuçlar doğurabilecek doğrudan müdahalelerden kaçınması gerektiğinin altını çiziyor.

Yetkililer, bu tür durumlarda zaman kaybetmeden uzman ekiplerden destek alınması gerektiği konusunda önemle uyarıda bulunuyor. (DHA)