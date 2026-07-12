Şanlıurfa'da sokaklar savaş alanına döndü: 6 yaralı, 11 gözaltı

Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar cadde ortasında birbirine saldırırken, olayda 2 kişi yaralandı ve bazı araçlar zarar gördü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AYNI KİŞİLER BİR GÜN SONRA MİMAR SİNAN MAHALLESİ'NDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İlk kavganın ertesi günü aynı kişiler bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada da taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar, uzun sopalarla sokaklarda birbirini kovalayıp darbetti. Bu ikinci kavgada ise 4 kişi yaralandı.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ: SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

11 GÖZALTI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, Şanlıurfa'da iki gün üst üste yaşanan her iki kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.