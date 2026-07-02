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Halk TV Türkiye Sokak ortasında taşlı sopalı kavga: O anlar kamerada

Sokak ortasında taşlı sopalı kavga: O anlar kamerada

Şanlıurfa Viranşehir'de 2 grup arasında çıkan tartışma taş, sopa ve boş tenekelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Cep telefonuyla kaydedilen olay sonrası polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokak ortasında taşlı sopalı kavga: O anlar kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 grup arasında sokak ortasında taşlı, sopalı ve tenekeli kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Viranşehir ilçesinde bulunan 28 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine tartışma, tekme ve tokatların havada uçuştuğu büyük bir kavgaya dönüştü.

TAŞ, SOPA VE BOŞ TENEKELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Gözü dönen taraflar, çevrede buldukları taş, sopa ve boş tenekeleri eline geçirerek birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, mahalle sakinlerinin araya girerek yoğun müdahalede bulunması üzerine taraflar güçlükle ayrıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalayarak gözaltına almak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kavga Şanlıurfa
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