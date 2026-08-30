Şanlıurfa’da ‘dur’ ihtarına uymadı kaçarken kaza yaptı: Faturası ağır oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin şase numarasının kazındığı ve tescilsiz olduğu belirlenirken, sürücüye toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

POLİSİN İHTARINA RAĞMEN KAÇTI

Olay, Akçakale ilçesindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri denetim sırasında plakasız motosiklet ve sürücüsünden şüphelendi. Ekiplerin kontrol amacıyla ‘dur’ ihtarında bulunduğu sürücü, polislerin uyarılarına rağmen motosikletiyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler sürücüyü takibe aldı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Takip sırasında motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, aracın devrilmesi sonucu kaza yaptı. Başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen takip, motosikletin devrilmesiyle sona erdi. Kaza sonrası polis ekiplerince yakalanan sürücü, yapılan kontrollerin ardından gözaltına alındı.

MOTOSİKLETİN ŞASE NUMARASI KAZINMIŞ

Motosiklette yapılan incelemede şase numarasının kazındığı ve aracın tescilsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, toplam 242 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü bildirildi. (DHA)