Hastanede milyonlarca liralık ilaç vurgunu! Sorumlu izne çıkınca gerçek ortaya çıktı

Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümünde yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç çalındığı ortaya çıktı. Olay, Sarıçam ilçesindeki hastanede görev yapan depo sorumlusu Cengiz Saylık'ın (36) yıllık izne ayrılmasıyla gün yüzüne çıktı.

SAYIM YAPAN GÖREVLİ FARK ETTİ

Saylık'ın izne ayrılmasının ardından yerine görevlendirilen S.A.B., depoda yaptığı sayım sırasında piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan ilaçların eksik olduğunu belirledi. Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yönetim, izindeki depo sorumlusuna ulaşamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

"BORCUM VARDI" SAVUNMASI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cengiz Saylık'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Saylık, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen depo sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)