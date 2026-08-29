Kütahya’da otomobil şarampole savruldu: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada sürücü ile aynı aileden 4 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Hisarcık-Gediz karayolu Hamamköy mevkisinde meydana geldi. N.I. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü N.I. ile araçta bulunan aynı aileden S.I., T.I. ve E.I. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra Hisarcık ve Emet Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi