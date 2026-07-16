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Samsun'da kediyi tekmeleyen kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Samsun'da kediyi tekmeleyen kişi tutuklandı - Resim : 1

Samsun'da kediyi tekmeleyen cani gözaltına alındıSamsun'da kediyi tekmeleyen cani gözaltına alındı

KEDİYE TEKME ATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

29 yaşındaki şüpheli D.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sinirliydim ağabey, pişmanım” dedi. (DHA-AA)

Samsun'da kediyi tekmeleyen kişi tutuklandı - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Samsun'un İlkadım ilçesinde Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda 15 Temmuz'da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, söz konusu kişinin kediye tekme atması yer almıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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