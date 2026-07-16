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Samsun'da kediyi tekmeleyen cani gözaltına alındı

Son dakika... Samsun'un İlkadım ilçesinde, motosikletten inerek kaldırımdaki bir kediye tekme atan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından polis tarafından yakalandı. Şüpheli D.G. (29) gözaltına alındı.

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Samsun'da kediyi tekmeleyen cani gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda 15 Temmuz'da bir iş yerinin güvenlik kamerası, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırımdaki kediye tekme attığı anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin D.G. (29) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan D.G., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki kediye tekme atmış ve bu anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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