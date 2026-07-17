Saç tıraşını beğenmedi, pusu kurup berberi bıçakladı!

İstanbul-Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç, takıntı haline getirdiği berbere bıçaklı saldırı düzenledi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıllara durgunluk veren bir "tıraş" intikamı yaşandı. İddialara göre 23 yaşındaki bir genç, yaklaşık 10 gün önce tıraş olmak için mahalledeki bir berber dükkanına gitti. İşlemin ardından berber Erhan Zengin’e (53) teşekkür edip ücretini ödeyen müşteri, dükkandan sorunsuz bir şekilde ayrıldı. Ancak eve gittikten sonra yeni saç modelini beğenmeyen genç, bu durumu adeta bir takıntı haline getirdi.

KARŞI RESTORANDA SAATLERCE NÖBET TUTMUŞ

Öfkeli genç, berbere saldırmak için plan yaptı. Olaydan bir gün önce berber dükkanının tam karşısında bulunan bir restorana oturan saldırgan, bir içecek sipariş ederek saatlerce Erhan Zengin'i gözetledi ve adımlarını takip etti.

Olay günü yeniden aynı restorana gelen genç, berberin dışarı çıkmasını bekledi. Erhan Zengin dükkanın önünde savunmasız anındayken harekete geçen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

NTV'ye yaşadığı dehşet anlarını anlatan berber Erhan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Tıraştan sonra bana teşekkür edip parasını verdi, hiçbir sıkıntı olmadan gitti. Kafasında kuruntu yapmış gelmiş beni gözetlemiş. Beni bir gün önceden takip etmeye başlamış. Olay günü ben elimi yüzümü siliyordum, arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkartıp bacağıma vurdu, hücum etti. Ben de hemen kendimi dükkandan içeri atarak canımı zor kurtardım."

Saldırının ardından kanlar içinde kalan berber, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri ise kaçan saldırganı gözaltına aldı.