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Halk TV Türkiye Üç kadın gece yarısı sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti: O anlar kamerada

Üç kadın gece yarısı sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti: O anlar kamerada

Iğdır'da alkollü oldukları öne sürülen 3 kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Iğdır'da gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kadın, taksiden indikleri sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Üç kadın gece yarısı sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti: O anlar kamerada - Resim : 1

Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdilerTaksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler

KADINLAR SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

Bir süre sonra kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadınların kavga ettiği sırada 2 kişinin de onları izlediği görüldü.

Üç kadın gece yarısı sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti: O anlar kamerada - Resim : 3

Olaya ilişkin çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 1’ini yakaladı.

Polisler, kavgaya karışan diğer 2 kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Üç kadın gece yarısı sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti: O anlar kamerada - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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