14 yaşındaki çocuğun korkunç planı son anda ortaya çıktı! Hedefinde iki cami vardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun, aşırı sağ ideolojiden etkilenerek iki camiye bıçaklı saldırı düzenlemeyi planladığı iddiası mahkemeye taşındı. Kimliği yaşı nedeniyle açıklanmayan çocuğun, saldırıyı müslümanlığa geçtiği izlenimi vererek gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Soruşturmaya göre çocuk, ilk olarak 9 Temmuz'da ırkçı saikle bir aracın camını tuğlayla kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, telefonu, dizüstü bilgisayarı ve not defterlerinde yaptığı incelemelerde, aşırı sağ içerikler ve saldırı planlarına ulaştı. Savcılık, hazırladığı manifestoda Adolf Hitler'in yanı sıra Yeni Zelanda'daki Christchurch cami saldırısının faili Brenton Tarrant ile Norveçli aşırı sağcı Anders Breivik'ten ilham aldığını yazdığını öne sürdü.

İKİ CAMİ HEDEFİNDEYDİ

İddiaya göre çocuk, 28 Ağustos'ta Güney Londra'nın Sutton bölgesindeki iki camiye bıçaklı saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Araçlara yönelik saldırıları ise daha büyük bir eylem planının provası olarak gördüğü ve buna "Operation Terrorise Sutton" adını verdiği belirtildi.

Mahkemede terör saldırısı planlamak ve ırkçı saikle mala zarar vermek suçlamalarını reddeden çocuk tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Davanın 21 Ağustos'ta Old Bailey Merkez Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Londra Terörle Mücadele Polisi Başkanı Helen Flanagan ise suçlamaların son derece ciddi olduğunu belirterek, özellikle Müslüman toplumunda endişe yaratabilecek olay nedeniyle hedef alınan camilerle yakın temas halinde olduklarını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.