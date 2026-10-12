Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa 78 yıl sonra başvuru!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği tarafından yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali’nin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Yapılan başvuruda, Sabahattin Ali’nin 1948'deki ölümüyle ilgili resmi anlatımın, geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen soru işaretlerini gidermediğine vurgu yapıldı. Yazarın dönemin güvenlik ve istihbarat mekanizmalarının denetimindeyken yakalandığı ve kötü muamele ya da işkence nedeniyle yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaların bağımsız ve kapsamlı bir incelemeyle araştırılmadığı ifade edildi.

Cesedin kesin teşhisinin yapılamaması, otopsinin ardından kalıntıların akıbetinin bilinmemesi ve yargılama belgelerindeki eksikliklerin söz konusu şüpheleri artırdığı belirtildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÇOK TARTIŞILAN FAİLİ MEÇHUL DOSYALARINDAN BİRİ

Ünlü yazarın ölümünün aydınlatılmasının Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan faili meçhul dosyalarından birinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı aktarıldı.

Anayasa’nın 17. maddesiyle güvence altına alınan yaşam hakkı ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin, ölümlerin etkili biçimde araştırılmasını da kapsadığı vurgulandı. Bir yazarın düşünceleri sebebiyle hedef alınmış olabileceğine ilişkin şüphelerin giderilmemesinin düşünce ve basın özgürlüğü açısından da önemli bir sorun oluşturduğu dile getirildi.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 78 YIL GEÇTİ

Sabahattin Ali'nin ölümünün üzerinden 78 yıl geçmesi sebebiyle zaman aşımı hükümlerinin gündeme gelebileceği vurgulanan başvuruda, bunun adli ve tarihsel hakikatin araştırılmasına, arşivlerin incelenmesine ve yazarın kalıntılarının belirlenmesine engel olmadığı belirtildi.

Sabahattin Ali'nin ölümüyle ilgili dosyanın Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamına alınmasının kamu vicdanı açısından önemli olacağı vurgulandı.

ADALET BAKANLIĞI’NA ÜÇ TALEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneğinin ortak başvurusunda Adalet Bakanlığından şu taleplerde bulunuldu:

Sabahattin Ali’nin ölümüne ilişkin soruşturma ve yargılama dosyalarının, Ali Ertekin hakkındaki dava dosyası ve af kararı da dâhil olmak üzere, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelenmesi. Emniyet, jandarma, istihbarat ve devlet arşivlerinde olayla ilgili belge bulunup bulunmadığının araştırılması. Sabahattin Ali’nin cesedinin gömüldüğü yerin tespit edilmesi ve mümkün olması hâlinde yakınlarının rızasıyla DNA ve antropolojik inceleme yapılması.

Ayrıca, araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması da talep edildi. (ANKA)