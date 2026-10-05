12 yıllık faili meçhul dosyasında 2 tutuklama

Kilis'te 12 yıl önce bir sulama kuyusunda cesedi bulunan Khaled Tayson’un ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili o dönem takipsizlik kararı verilmişti.

Merkeze bağlı Acar Köyü’nde 12 yıl önce Khaled Tayson'ın bir sulama kuyusunda cesedi bulundu. O dönem yapılan soruşturmada olayla ilgili takipsizlik kararı verildi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden ele alındı.

Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Tayson'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler C.İ., R.U. ve D.U., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.İ., R.U. ve D.U. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.İ. adli kontrol ile serbest bırakılırken, R.U. ve D.U. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)