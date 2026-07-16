Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın’ın ünlü turizm merkezi Amasra, 193 metre uzunluğu, 30 metre genişliği ve 11 katıyla dikkat çeken Astoria Grande’yi konuk etti. 878 yolcu ve 434 kişilik mürettebatla gelen gemi, 3 Ağustos 2022’den beri ilçeye 104. kez demir attı.

İşlemleri tamamlanan turistlere çıkışta Rusça broşürler verildi. Ziyaretçiler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü başta olmak üzere ilçenin en gözde tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek için limandan ayrıldı. Turistler sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

88 BİN 365 TURİST GETİRDİ

Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezine ve Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesine doğru yola çıktı.

2022’den bu yana Amasra’ya 88 bin 365 turist getiren Astoria Grande’nin gece saatlerinde Soçi’ye hareket edeceği öğrenildi. (AA)