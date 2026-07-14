1 milyar dolara gemileri sıraya dizdi

Türkiye'de spor ve iş dünyasının ünlü ismi Turgay Ciner, 1 milyar dolarlık gemi siparişi verdi.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Turgay Ciner’in yönettiği Ciner Shipping, ocak ayından bu yana verdiği gemi siparişlerine 3 tane daha ekledi.

Haberde, "Güney Koreli tersanecilik devi HD Hyundai ile masaya oturan Ciner, 90 bin metreküplük kapasiteye sahip çift yakıtlı 3 adet VLAC yani büyük amonyak taşıyıcı gemilerden sipariş etti. Gemilerin toplam bedeli ise 363 milyon dolar yani bugünkü kurla 17 milyar lira. Koreli şirketin sipariş defterine yazılan 3 gemi, 2030 yılının mayıs ayına kadar teslim edilecek" denildi.

GAZ TAŞIYICI PAZARINA GİRDİ

Ciner'in Koreli HD Hyundai ile yaptığı görüşmelerin ardından 6 adet VLAC için 717 milyon ABD doları tutarında ön sipariş vererek gaz taşıyıcı pazarına girdiğinin de bildirildiği haberde bu gemiler Aralık 2029'a kadar filoya katılmasının planlandığı belirtildi.



Koreli şirkete verilen gemi sayısı 9’a, bedeli ise 1 milyar doların üzerine yani 45 milyar lira seviyelerine çıkmış olduğu da vurgulandı.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA

İş dünyasında tanınan bir isim olan Turgay Ciner, spor dünyasına da Beşiktaş Kulübü'nde Süleyman Seba döneminde yöneticilik yaparak girmişti.

Turgay Ciner, daha sonra Kasımpaşa Kulübü'nü alarak onursal başkanı olmuştu.