Rojin dosyasında çelişkili ifadeler ortaya çıktı: Halk TV gizemli evdeki görüntülere ulaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Halk TV'nin ulaştığı soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporu sürecin seyrini değiştirirken dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

ROJİN'İN ARKADAŞININ İFADELERİ İLE KAYITLARIN ÇELİŞTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, dosyada yer alan baz istasyonu kayıtları ile Rojin'in arkadaşının ifadelerinin çeliştiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında Rojin ile son iletişim kuran kişi olan oda arkadaşı Rukiye Baştumur'un beyanları ile teknik kayıtlar arasında belirgin tutarsızlıklar saptandı.

Baştumur'un ifadesinde; akşam 22.30 sularında yurda döndüğünü, Rojin'e ulaşamadığını ve 23.00 sıralarında uyuduğunu söylediği aktarılırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen veriler farklı bir tablo ortaya koydu. HTS ve baz incelemelerine göre Baştumur'un 22.50'de Rojin'e SMS gönderdiği ve mesaj sinyalinin Rojin'in kaybolduğu Bardakçı köyü sınırları içinden geldiği tespit edildi.

KAMPÜSE GİRDİ AMA YURDA DÖNMEDİ

Savcılık kanalıyla temin edilen turnike ve parmak izi verileri şüpheleri güçlendirdi. Yapılan incelemelere göre; Baştumur, Rojin'in silüetinin en son görüldüğü 19.04'ten hemen önce, saat 19.02'de üniversitenin Bardakçı köyüne bakan ortak çıkış nizamiyesinden ayrıldı. Aynı akşam saat 21.02'de yine aynı nizamiyeden üniversite kampüsüne turnikede parmak izi okutarak giriş yaptı.

Kampüse giriş yapmasına karşın o gece yurda herhangi bir parmak iziyle giriş kaydı ise yansımadı.

Baştumur'un bir sonraki turnike kaydının ise ertesi sabah 10.01'de doğrudan yurttan çıkış şeklinde yer aldığı görüldü.

Gece 23.00'ten sonra yurda turnikeden giriş yapmanın mümkün olmaması; şahsın yurda resmî giriş kapısı dışındaki yollarla girmiş olabileceği ihtimalini ve geceyi dışarıda geçirdiği yönündeki şüpheleri gündeme getirdi.

HALK TV GİZEMLİ EVE AİT GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtlarında da çarpıcı detaylar yer aldı. Tanık anlatımlarında ve 10 Ekim 2024 tarihli tutanaklarda adı geçen beyaz bir aracın, Rojin'in kaybolduğu gece Bardakçı köyündeki bir evin önüne geldiği saptandı.

Halk TV'nin ulaştığı görüntülerde beyaz araca iki kişi tarafından ağır bir cisim taşıdığı görüldü.

"CİDDİYETLE İNCELENMİŞ OLSAYDI..."

Halk TV yayınına konuk olan avukat görüntülere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu evin içerisinde sürüklemek suretiyle bir cismin, ağır bir cismin, iki kişi sürüklemek suretiyle bir cismin içeri götürüldüğü tespiti yapıldı bilirkişi tarafından ve bu görüntüler biraz daha tabii ki netleştirildi özel bir cihazla.

Ertesi sabah ise yine bu evin içerisinde gece taşınan cisim yine aynı şekilde bu beyaz aracın içerisinde sürüklenerekten götürüldüğü tespiti söz konusu. Tabii bunlar ciddi şüphe oluşturabilecek tespitler. Bunlarla ilgili maalesef herhangi bir araştırma yapılmamış.

Aslında dosyada var olan tespitler; biraz daha titizlikle, biraz daha ciddiyetle bunlar incelenmiş olsaydı bunlar çoktan ayyuka çıkmış olabilecek şüphelerdir. "