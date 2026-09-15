Rojin'in sırrı bu evde mi? Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar ortaya çıktı

ÖZEL HABER - ERDOĞAN DURNA

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan 84 sayfalık bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Halk TV'nin ulaştığı raporda; Kabaiş'in kaybolduğu 27 Eylül 2024 tarihi ve sonrasına ait kritik kamera kayıtları ile dijital inceleme sonuçları yer aldı.

ROJİN DOSYASINDA KRİTİK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Rapora eklenen kamera kayıtlarına göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi en son 27 Eylül 2024 günü saat 19.04'te görüldü. Olaydan bir gün sonra, 28 Eylül sabahı saat 10.03'te üniversitede görevli bir özel güvenlik görevlisinin, Kabaiş'in kaybolduğu değerlendirilen alandaki çalılıklara gittiği ve bölgede 48 saniye kaldığı tespit edildi.

KISA BİR SÜRE SONRA AYNI NOKTADA ROJİN'İN TELEFONU BULUNDU

Güvenlik görevlisinin alandan ayrılmasından 13 dakika sonra, saat 10.16'da yoldan geçen vatandaşlar çalılıklar arasındaki cep telefonunu fark ederek yetkililere teslim etti. İncelemede cihazın Rojin Kabaiş'e ait olduğu kesinleşti. Raporda ayrıca, olay günü kampüste görevli nöbetçi personelin listesine ve şüpheli iki güvenlik görevlisine ilişkin tespitlere de yer verildi.

ROJİN'İN SIRRI O EVDE Mİ?

Dosyaya giren bir diğer kritik veri ise Kabaiş'in son görüldüğü noktaya yakın mesafedeki Bardakçı köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Özel tekniklerle netleştirilen kayıtlarda; 27 Eylül akşamı en az iki kişinin, taşımakta zorlandıkları ağır bir cismi söz konusu eve götürdükleri belirlendi.

'EVE TAŞINAN AĞIR CİSİM SABAH SAATLERİNDE EVDEN ÇIKARILDI'

28 Eylül sabahında ise aynı iki kişinin, bir gece önce eve taşıdıkları cismi dışarı çıkararak uzaklaştırdıkları tespit edildi.

Raporda, eve taşınan cismin Kabaiş'in cansız bedeni olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı.