Son Dakika | Meyve sebze sektörüne operasyon! Dev dağıtım şirketlerinin yöneticilerine gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettikleri iddiasıyla 41 dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyat hareketlerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 22 ildeki 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun üreticilerin emeğini, vatandaşların bütçesini ve piyasanın işleyişini korumayı amaçladığını belirtti.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

BİN 29 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Soruşturma kapsamında ürünlerin üreticiden marketlere ulaşıncaya kadar geçirdiği fiyat değişimi incelendi. Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri alındı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da kapsamlı bir rapor hazırladı.

Gürlek, incelemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi."

SAHTE MAKBUZ VE FİYAT MANİPÜLASYONU İDDİASI

İncelemelerde bazı büyük tedarikçilerin piyasadaki hâkimiyetlerini kullandıkları öne sürüldü. Firmaların ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek fiyatları artırdığı iddia edildi.

Gürlek, "Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

41 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Gürlek, "Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı." açıklamasını yaptı.

Soruşturmada görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen

“Yaş Sebze/Meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına” yönelik soruşturma kapsamında;

Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve beş ayrı Büyükşehir'in (İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya) Hal Müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporların soruşturma dosyasına eklendiği, yine Vergi Denetim Kurulunca müzekkeremize istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğu,

Çiftçilerin ürünlerini hangi bedelle ve ne şekilde tedarikçilere temin ettiklerine yönelik

beyanları neticesinde ve tedarikçi durumundaki şüphelilerin ürün alış ve satış kapsamlarında yapılan defter ve belgelerin incelemesi neticesinde düzenlenen 14/07/2026 ve 03/09/2026 tarihli raporlarda; Yaş Sebze ve Meyve sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi konumundaki mükelleflerin, çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini gerçek alış fiyatından fazla gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek, piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan az göstererek, maliyetleri olduğundan yüksek göstererek veya tedarik zincirinin gereksiz uzatılması gibi yöntemlere yukarı yönlü fiyat manipülasyonu yapmak suretiyle fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiklerinin tespit edildiği,

Bu doğrultuda, 15/09/2026 tarihi itibariyle eş zamanlı olmak üzere yaş sebze ve meyve

sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere toplamda 109 adreste arama kararı verildiği, Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."