Akaryakıta zam geldi: Motorin tarihinde ilk kez bu seviyeyi gördü

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları akaryakıt tabelalarını altüst etti.

Motorinin litresine gelen yaklaşık 6,67 liralık dev zammın ardından fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.

MOTORİNE DEV ZAM POMPAYA YANSIDI

Yapılan son düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatına 6 lira 67 kuruş zam geldi. Yapılan zam gece yarısı pompaya yansıtıldı.

Bu artışın ardından motorin fiyatları tarihinde ilk kez 96 lirayı geçerek rekor seviyeye ulaştı. Diğer yandan fiyatların 100 liraya yaklaşması dikkat çekiyor. Eğer petrol fiyatlarında yaşanan tansiyon düşmezse akaryakıt zamları da devam edecek görünüyor.

Üstelik iktidarın bu zamlar sonrası vergiden vazgeçmemesi yeni rekorları beraberinde getirebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel verilere göre illere ve yakalara göre akaryakıt tabelaları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,26 TL, Motorin 95,60 TL, LPG 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,12 TL, Motorin 95,46 TL, LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 81,25 TL, Motorin 96,75 TL, LPG 35,09 TL

İzmir: Benzin 81,52 TL, Motorin 97,02 TL, LPG 34,99 TL