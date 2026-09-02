Rezidansta şüpheli kadın ölümü! Nisa Nur'un 14. kattan düşme anı saniye saniye kaydedildi

Şüpheli kadın ölümlerinin bu seferki adresi İstanbul oldu. Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Dün saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından bina sakini ve çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın arka avlusunda bulunan Oğul'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAPIDA ANAHTAR BULUNDU

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin rezidans genelinde yürüttüğü çalışmalarda, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu. Dairede gerçekleştirilen aramalarda Nisa Nur Oğul'a ait kimlik kartları ile kişisel eşyalar tespit edildi. Ekiplerin incelemelerine göre, Oğul'un konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı daireye olay öncesindeki akşam saatlerinde giriş yaptığı saptandı.

KAMERA KAYITLARINDA İKİ ERKEK VE PANİK ANLARI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Nisa Nur Oğul'un düşmesinin hemen ardından iki erkeğin avluya geldiği görüldü. Görüntülerde, alana gelen iki kişinin Oğul'un durumunu kontrol ettiği, panik yaşadığı ve sonrasında adrese ekiplerin ulaştığı anlar yer aldı.

Mahalle sakinlerinden Berke Bozpınar, olayın gerçekleştiği süreçle ilgili olarak, "Önce bir silah sesi geldiğini söylüyorlar. Sonradan silah sesi olmadığı söylendi. Daireyi uygulama üzerinden 4 günlüğüne kiralamış" ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı ayrıca iddialar arasında 2 sayfalık bir notun bulunduğunu da öne sürdü:

"Günlük kiralamayı ben bu olaydan sonra öğrendim. Günlük kiralık uygulama üzerinden veriyorlarmış daireyi. Zaten arkadaş da 4 günlük bir kiralama gerçekleştirmiş burada bildiğimiz üzere. 14'üncü kattan kendini bırakıyor aşağı doğru. Önce duvara vuruyor sonra yere çakılıyor. Zaten önce bir silah sesi geldiğini söylüyorlar. Sonradan silah sesi olmadığı söylendi. Sonra çakılıyor bu kadar bildiğim şeyler. Olay yerine ambulans geldi, polis ekipleri geldi 10-15 polis ekibi geldi buraya.

Daha fazla yaşayamayacağım diye notlar bırakmış. Kendisini saat 04.55'te aşağı bırakıyor kendisini öyle vefat ediyor. Tabi ilerleyen zamanlarda ortaya çıkar. Önce bir not bırakıyor kendisi. Not bıraktıktan sonra, notta da 'Artık yaşayamıyorum gibi 2 sayfalık bir not bırakıldığı söyleniyor. Üzücü bir olay. Tabii mahallemizde böyle şeylerin olmasını istemeyiz. Kimse istemez."

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın rezidans avlusunda ve dairede yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Nisa Nur Oğul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi incelemesinin ardından netleşecek. Emniyet güçlerinin şüpheli olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)