Muğla'da bir kadın otomobilden atılarak katledildi

Türkiye’de her geçen gün artan kadın cinayetleri ve üstü örtülmeye çalışılan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi Muğla’da eklendi. Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden yol kenarına atılan S.G. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Muğla-Aydın kara yolu Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. Çevredeki yurttaşların, seyir halindeki bir otomobilden bir kadının yola fırlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak bulunan S.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. S.G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. S.G.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kadını araçtan atarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi. (AA)