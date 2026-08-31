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Halk TV Türkiye Restoranda dehşet! Ayırmaya çalıştığı kavganın kurbanı oldu

Restoranda dehşet! Ayırmaya çalıştığı kavganın kurbanı oldu

Edirne’nin İpsala ilçesinde müşteri olarak gittiği restoranda iş yeri sahibiyle kavga eden 22 yaşındaki C.O., arayan giren garson Tanju Özçiftçi’yi bıçaklayarak öldürdü.

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Restoranda dehşet! Ayırmaya çalıştığı kavganın kurbanı oldu
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Olay, dün akşam saatlerinde Edirne’nin İpsala ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Müşteri olarak gittiği restoranda C.O. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce garson Tanju Özçiftçi, araya girmek istedi.

Restoranda dehşet! Ayırmaya çalıştığı kavganın kurbanı oldu - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu sırada C.O., tarafından bıçaklanan Özçiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özçiftçi, ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tanju Özçiftçi’nin cenazesi otopsi için morga konuldu. Polis, C.O.’yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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