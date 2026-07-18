Her seferinde aynı bahaneyi kullandı! Müşteri, Kuaförü çileden çıkardı: Bu kadını dükkana almayın

İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren bir kadın kuaförünün sahibi Ahmet Bilen, belirli aralıklarla iş yerine gelen bir müşterinin, çeşitli saç işlemleri yaptırdıktan sonra ücret ödemeden ayrıldığını iddia etti. Aynı durumun defalarca yaşandığını söyleyen Bilen, yaşadıklarını "emek hırsızlığı" olarak değerlendirdi.

Olayın, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki kadın kuaföründe meydana geldiği öğrenildi. Yaklaşık 4 yıldır aynı iş yerini işlettiğini belirten Ahmet Bilen, söz konusu müşterinin farklı zamanlarda saçına fön çektirdiğini, saçını ördürdüğünü ya da küçük bakım işlemleri yaptırdığını, ardından ise "2 saat sonra boyaya geleceğim" diyerek ücret ödemeden ayrıldığını öne sürdü.

Bilen, müşterinin aynı yöntemi birçok kez tekrarladığını iddia ederek, "Bu emek hırsızlığından başka bir şey değil. 'Gel ücretsiz yap' desen yine yaparım ama bu şekilde davranılması kabul edilemez. '2 saat sonra boyaya geleceğim' diyerek çıkıp bir daha gelmiyor. Hiç gelmemesi daha iyi" ifadelerini kullandı.

Diğer kuaförlere de çağrıda bulunan Bilen, yaşadığı mağduriyetin başkalarının da başına gelmesini istemediğini belirterek, "Avcılar'daki kuaförlerden ricam, mümkünse bu kişiyi dükkânlarına almayın" dedi.

"BEN YOKKEN GELİYOR"

Müşterinin özellikle kendisinin iş yerinde olmadığı zamanları tercih ettiğini öne süren Bilen, "Ben dükkânda yokken geliyor, çalışanlara 'Bir saat sonra boyaya geleceğim' diyerek çıkıyor. Ben varken ise pahalı işlemleri soruyor, sonra yine gidiyor. Bu dükkâna bir daha gelmesini istemiyorum" diye konuştu.

KALFA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kuaförde çalışan kalfa Mehmet Alıcıkuş da olay günü Ahmet Bilen'in iş yerinde olmadığını belirterek, müşterinin saçına fön çektirdiğini ve çeşitli düzeltmeler yaptırdığını söyledi.

Alıcıkuş, "İşlemler bittikten sonra poşetini aldı ve '2 saat sonra boyaya geleceğim' dedi. Ahmet abinin tanıdığı sandığım için ücret istemedim. 'Abla para' diyecektim ama arkasını dönüp çıktı gitti" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Ahmet Bilen, yaşananların ardından benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için diğer esnafı dikkatli olmaları konusunda uyardı.