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Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Bursa’da otoyol gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan şüphelinin protez bacağında 830 gram metamfetamin bulundu.

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Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Bursa’da gelen ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurulan araçta bulunan Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin protez bacağının içerisine gizlediği 830 gram metamfetamin bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar sırasında gelen ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Ekipler, takibe alınan aracı saat 07.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Osmangazi ilçesindeki Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde durdurdu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta bulunan Suriye uyruklu H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, protez bacağının içine gizlenmiş paketler halinde toplam 830 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucunun ele geçirildiği anlar polis kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Gözaltı
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