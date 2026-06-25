Prof. Dr. Üşümezsoy’dan Türkiye benzetmesi: 'Venezuela’daki depremler 17 Ağustos ve 6 Şubat gibi'

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen ardışık 2 büyük deprem, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından masaya yatırıldı. Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, yaşanan bu sismik kırılma sürecinin Türkiye'de derin izler bırakan 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleriyle büyük bir benzerlik taşıdığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da sadece 39 saniye farkla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 sarsıntının kaydedildiği bildirilmişti. Bu çifte depremi analiz eden Üşümezsoy, sarsıntıların uzun fay sistemlerine özgü zincirleme kırılma mekanizmasıyla tetiklendiğini belirterek Türkiye sismolojisinden çarpıcı örnekler sundu.

17 AĞUSTOS VE 6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE BÜYÜK BENZERLİK

Uzun fay hatlarında tek bir noktada yaşanan kırılmanın, komşu segmentler üzerinde stres yüklemesi yaparak yeni depremleri tetikleyebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aynı fay ağı üzerinde peş peşe kırılmaların görülebileceğini aktardı.

Venezuela'da kaydedilen bu sismik hareketliliğin; 1999 Marmara Depremi ve ardından gelen Düzce Depremi ile 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerdeki fay segmenti etkileşimleriyle birebir örtüştüğünü vurguladı.

"BU SÜREÇLER BİLİMSEL OLARAK KABUL EDİLMİŞ BİR GERÇEK"

Uzun fay sistemlerinde meydana gelen bu zincirleme deprem riskinin sismoloji dünyasında bilimsel olarak kabul görmüş kesin bir gerçek olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, geçmiş dönemlerde Erzincan'dan başlayıp Tokat'a kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde de benzer çoklu kırılma süreçlerinin yaşandığını hatırlattı.

"İLK DEPREM İKİNCİYİ TETİKLEDİ"

Venezuela açıklarında meydana gelen 2 sarsıntının kesinlikle birbirinden bağımsız süreçler olmadığını, tamamen birbirine bağlı bir sismik zincirin parçası olduğunu ifade eden Üşümezsoy, ilk sarsıntının fay hattında yarattığı hareketliliğin daha büyük olan 2. depremin fitilini ateşlediğini söyledi.

"STRES BİRİKİYOR, BİRİKİYOR VE PATLIYOR"

Uzman isim, yaşanan mekanizmayı tam olarak şu sözlerle özetledi:

“Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor”