Çifte deprem Venezuela'yı enkaza çevirdi! Türk vatandaşı yıkım anlarını görüntüledi

Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki güçlü depremin ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk olarak 7,1 büyüklüğünde duyurduğu sarsıntıya ilişkin verileri güncelleyerek, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini açıkladı.

USGS verilerine göre depremlerden ilki yerin 10 kilometre, ikincisi ise 21,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Aralarında yalnızca 39 saniye bulunan iki şiddetli sarsıntı, ülkenin birçok bölgesinde paniğe neden oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından Venezuela hükümeti olağanüstü hal ilan ederken, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez düzenlediği basın toplantısında ilk bilançoyu açıkladı. Rodriguez, şu ana kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirterek arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve can kaybının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Depremin etkilediği bölgelerde çok sayıda bina hasar görürken, elektrik kesintileri nedeniyle iletişim ve kurtarma faaliyetleri zaman zaman aksadı. Yetkililer, özellikle ağır hasar alan yapılarda mahsur kalanlara ulaşabilmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

BÖLGEDEKİ YIKIMI KAYIT ALTINA ALDI

Öte yandan ailesiyle birlikte Venezuela'nın La Guaira kentinde yaşayan ve 16 yıldır ülkede bulunan Türk vatandaşı İbrahim Eser de deprem sonrası yaşanan yıkımı görüntüledi. Elektrik kesintileri nedeniyle sınırlı sayıda görüntü kaydedebildiğini belirten Eser, görüntülerde yer alan ağır hasarlı binanın yanındaki benzer yapının tamamen çöktüğünü, diğer binanın ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bölgede büyük bir panik yaşandığını aktaran Eser, vatandaşların evlerine giremediğini ve geceyi sokakta geçirdiğini söyledi. "Herkes sokakta. İtfaiye ekipleri, ambulanslar ve görevliler sürekli yardım için bölgeye geliyor" diyen Eser, deprem sonrası oluşan tabloyu gözler önüne serdi.

Yetkililer, artçı sarsıntı riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ülke genelinde hasar tespit ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (AA)