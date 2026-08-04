Polisten kaçarken vali yardımcısına çarpan motosikletliye ceza yağmuru

Bartın'da önce ki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Cami Sokağı’nda yaşanan takip sırasında panikleyen A.Ç. yönetimindeki motosiklet, polislere izini kaybettirmeye çalışırken kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. Sürücü, o esnada kaldırımda yürümekte olan Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.

VALİ YARDIMCISI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye sevk edildi. Hastanedeki gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlanan Gürel, sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü A.Ç. hakkında Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi.

5 AYRI İHLALDEN REKOR CEZA YAĞDI

Polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ç.'ye 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Dur ikazına uymamak’, ‘Aracı yaya yolundan sürmek’ ve ‘Sigortasız araç kullanma’ suçlarından ceza yağdı. Peş peşe sıralanan ihlaller neticesinde sürücüye toplamda 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi. (DHA)