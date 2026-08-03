Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda yaşandı. Polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasını fark eden A.Ç. isimli motosiklet sürücüsü, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Polis takibinden kurtulmak için motosikletli, kaldırıma çıktı. A.Ç. yönetimindeki motosiklet, o esnada kaldırımda yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gürel kolundan yaralanırken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü A.Ç., peşindeki polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)