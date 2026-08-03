Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Bartın'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kolundan yaralanan Gürel tedavi altına alınırken, şüpheli şahıs yakalandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda yaşandı. Polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasını fark eden A.Ç. isimli motosiklet sürücüsü, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı - Resim : 1

KALDIRIMDA YÜRÜYEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Polis takibinden kurtulmak için motosikletli, kaldırıma çıktı. A.Ç. yönetimindeki motosiklet, o esnada kaldırımda yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gürel kolundan yaralanırken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kameradaKaçırdığı sapağa aniden manevra yaptı: 3 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü A.Ç., peşindeki polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Kaza Valilik Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro