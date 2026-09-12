Polise hakaret etmişti: TikTok fenomeni gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polise yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunan TikTok fenomeni Semih Varol gözaltına alındı.
TikTok fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polis memurlarına hakaret ettiği belirtilen Varol'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlaması yöneltildi.
POLİSE HAKARET ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de TikTok hesabı üzerinden canlı yayın yapan Semih Varol, yayın esnasında yanına gelen takipçilerinin fotoğraf isteğini kırmayıp araçtan inerken polise yönelik hakaret içerikli sözler sarf etmişti.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Varol hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
TİKTOK FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI
"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan TikTok fenomeni, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın (13 Eylül Cumartesi günü) adliyeye sevk edilecek.
Varol'a ayrıca bin 246 TL trafik idari para cezası kesildi.