Son Dakika | Hakkında yakalama kararı vardı! 'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Son dakika haberi... Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz yakalandı. İkili hakkında Van'daki düğün görüntülerinin ardından soruşturma başlatılmıştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı sosyal medya fenomeninin eşi Çağla Öz yakalandı.
KİLOLARCA ALTINLA GÜNDEME GELDİLER
Van'daki bir düğünde yapılan takı töreninin ardından, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Kara para aklama soruşturması kapsamında Tançalan tutuklanırken eşi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
VANLI KARA HAYDAR'IN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan'ın yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Öz'ün, soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderileceği belirtildi.
ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKTI
Soruşturmaya konu olan düğün takıları ise Öz'ün annesin evinin odunluğunda çıktı. Ev sahibi gözaltına alınırken valiz dolusu altına da el konuldu.