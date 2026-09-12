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Halk TV Türkiye Polis ve savcı yalanıyla 7 milyonluk vurgun! Kaçarken taksi değiştirdiler, Bolu'da yakalandılar

Polis ve savcı yalanıyla 7 milyonluk vurgun! Kaçarken taksi değiştirdiler, Bolu'da yakalandılar

Konya'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak kandıran 2 şüpheli, yaklaşık 7 milyon liralık altın ve 14 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. İki farklı taksi kullanan şüpheliler Bolu'da yakalandı.

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Polis ve savcı yalanıyla 7 milyonluk vurgun! Kaçarken taksi değiştirdiler, Bolu'da yakalandılar

Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli, telefonla ulaştıkları kişiyi yaklaşık 7 milyon liralık altın ve 14 bin lirasını alarak dolandırdı. Olayın ardından kaçış için iki farklı ticari taksi kullanan şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu Bolu'da yakalandı.

Olay, perşembe günü Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evde bulunan para, ziynet eşyaları ve yüklü miktardaki altın teslim edildi.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polise bildirdi.

Polis ve savcı yalanıyla 7 milyonluk vurgun! Kaçarken taksi değiştirdiler, Bolu'da yakalandılar - Resim : 1

İKİ TAKSİYLE KAÇTILAR

İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin izlerini kaybettirmek ve dikkat çekmemek amacıyla iki farklı ticari taksi kullandığını belirledi.

Şüphelilerin İstanbul yönüne gittiklerinin tespit edilmesi üzerine güzergâh üzerindeki ekipler bilgilendirildi. A.K. ve D.Y.G., Bolu Anadolu Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

7 MİLYON LİRALIK ALTININ TAMAMI BULUNDU

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada mağdura ait olduğu belirlenen ziynet eşyalarının tamamına yakını değil, tamamının ele geçirildiği bildirildi.

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Ele geçirilenler arasında yaklaşık 7 milyon lira değerinde:

- 45 Ata altın,
- 5'li Reşat altın,
- 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik,
- 2 adet 100 gramlık Adana burması,
- 3 çeyrek altın,
- 1 gram altın,
- altın zincir,
- altın bileklik,
- inci kolye,
- inci bileklik,
- inci yüzükler
- 14 bin lira nakit para

Konya'ya getirilen A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcılık Dolandırıcı Bolu Konya
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