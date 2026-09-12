Muğla'da erkek vahşeti! İki bacağını da kaybeden kadın: Sadece boşanmak istemiştim

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin av tüfekli saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Hatice K., 7,5 aylık yaşam mücadelesinin ardından iki bacağını da kaybetti.

Fethiye'de 24 Ocak günü 46 yaşındaki Veli K., ayrılmak isteyen eşi Hatice K.'ye av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Çevredekilerin gözü önünde kanlar içinde yere yığılan kadın, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süren bir yaşam mücadelesine girdi.

BACAKLARINI KAYBETTİ

Olayın ardından 3 hafta yoğun bakımda kalan Hatice K.'nin sol bacağı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak ampute edildi. Doku ve sinir kayıplarının önüne geçebilmek için sağ bacağı üzerinde yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi süreci de olumsuz sonuçlandı. Saçmaların yol açtığı doku ölümü nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hatice K.'nin sağ bacağı da kesildi.

PROTEZ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Tedavi sürecinin ardından evine dönmeye hazırlanan Hatice K., hastane odasından seslenerek hem psikolojik hem de fiziki olarak zor günler geçirdiğini vurguladı.

Hatice K., protez desteği çağrısında bulundu:

"Bir bacağım için protez beklerken, süreç beni iki bacağımı da kaybetmeye götürdü. Artık yürüyebilmek için protez kullanmak zorundayım. Tek tesellim yakın zamanda taburcu olup aileme kavuşacak olmam. Bana bu desteği sunabilecek herkesten yardım bekliyorum."

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN VURDU"

Saldırı anında yaşanan dehşeti anlatan Hatice K., kahvehanede onlarca insanın hayatının da tehlikeye atıldığını belirtti:

"Fethiye merkezde bir kahvehanenin önündeydim. Tanıdığım bir abiyle konuşuyordum. O sırada geldi ve orada bir sürü insan vardı. Onlar da zarar görebilirdi. Herkesin kaçışmasıyla ben de içeri kaçtım. Arkamdan gelerek beni acımasızca, gözünü kırpmadan, eli bile titremeden bacaklarımdan vurdu. 3 sefer ateş etti. Onun sonucunda da bacaklarımı kaybettim."

DESTEK ÇAĞRISI

Saldırgan Veli K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması 22 Eylül tarihinde görülecek. Karar öncesi tüm kamuoyuna ve kadın derneklerine seslenen Hatice K., mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkmasını istedi:

"22 Eylül'de duruşmam var. Duruşmada onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bütün kadınlardan, bütün herkesten destek bekliyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben böyle bir şeyi hak etmedim. Benim tek istediğim şey boşanmak. Bir kadın boşanmak istediği için başına bunların gelmemesi gerekiyor. Herkesten destek bekliyorum." (ANKA)