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Halk TV Türkiye Polis ve jandarma noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 7 kişiye gözaltı

Polis ve jandarma noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 7 kişiye gözaltı

Balıkesir Manyas'ta polis ve jandarmanın denetim noktalarını 250 kişilik WhatsApp grubundan paylaşarak aranan şahısların kaçmasını sağlayan 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Polis ve jandarma noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 7 kişiye gözaltı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü asayiş ve trafik kontrollerine yönelik bir mesajlaşma grubu tespit edildi. Manyas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, ilçede hem polis hem de jandarma sorumluluk bölgesinde kurulan uygulama noktalarının ve denetim güzergahlarının anlık olarak paylaşıldığı belirlendi. Yapılan teknik tespitlerde, söz konusu güzergah bilgilerinin 250 üyenin yer aldığı bir WhatsApp grubu üzerinden paylaşıldığı saptandı.

ARANAN ŞAHISLAR VE EKSİK EVRAKLI SÜRÜCÜLER KAÇTI

Emniyet birimlerinin yaptığı değerlendirmelere göre, grupta paylaşılan konum bilgileri aracılığıyla haklarında yakalama kararı bulunan aranan şahıslar ile eksik belgeleri bulunan araç sürücülerinin kontrol noktalarından önceden haberdar olduğu kaydedildi. Bu kişilerin, paylaşılan güzergah bilgilerini kullanarak yön değiştirdikleri ve bu yöntemle kolluk kuvvetlerinin denetimlerinden kaçtıkları tespit edildi.

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OPERASYONLA YAKALANAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Elde edilen deliller doğrultusunda Manyas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, uygulama noktalarını mesajlaşma grubundan paylaştığı belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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