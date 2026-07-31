Bingöl'de feci trafik kazası: Yaralılar var!

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 LA 413 plakalı otomobil ile 58 YC 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, UMKE ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)