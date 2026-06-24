Piknikten dönen 40 TEMA gönüllüsüne NATO gözaltısı!

NATO Zirvesi öncesi Ankara’da kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Valiliğin aldığı kararlarla etkinlikler yasaklanırken, 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlar arasında TEMA Vakfı gönüllülerinin de bulunduğu öğrenildi.

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri hayata geçirildi. Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 6-12 Temmuz haftasında başkentin 9 merkez ilçesinde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak. Herhangi bir eylem veya gösteriye de izin verilmeyecek.

Zirve öncesi yürütülen operasyonlar kapsamında dün sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda bazı evlerin kapılarının kırıldığı belirtilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 241 kişiden 209’unun gözaltına alındığı bildirildi.

40 GÖNÜLLÜYE GÖZALTI

Birgün'deki habere göre gözaltına alınanlar arasında, geçtiğimiz ay düzenlenen bir gezi dönüşünde maden işçileriyle görüştükleri belirtilen TEMA Vakfı gönüllülerinin de yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, TEMA Vakfı’nın 3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti’ne düzenlediği etkinliğe katılan gönüllüler, dönüş yolunda Ankara’ya yürüyen maden işçileriyle karşılaşarak kısa süreli görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında pikniğe katılan 42 gönüllüden 40’ının gözaltına alındığı belirtildi.

TEMA Vakfı adına açıklama yapan avukat Süleyman Çetin, gönüllülerin herhangi bir siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilmesinin hatalı olduğunu belirterek, gözaltı işlemlerine ilişkin gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü söyledi. Gözaltındaki kişilerin sorgu süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.