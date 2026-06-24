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Halk TV Türkiye Dilenciler ve hanutçulara NATO denetimi! Değnekçilerden sonra sıra onlara geldi

Dilenciler ve hanutçulara NATO denetimi! Değnekçilerden sonra sıra onlara geldi

NATO zirvesi öncesi Ankara’da adeta güvenlik alarmı verildi. Kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken dilencilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere karşı da sıkı takip söz kunusu.

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Dilenciler ve hanutçulara NATO denetimi! Değnekçilerden sonra sıra onlara geldi

NATO Zirvesi öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kritik noktalarda görevlendirildi. Cadde ve sokaklarda korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen değnekçilere düzenlenen operasyonun ardından dilencilik ve hanutçuluk gibi faaliyetlere de izin verilmiyor.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Operasyon Turkuaz” planı kapsamında kent genelinde denetimler artırılırken, kritik noktalarda yoğun güvenlik uygulamaları başlatıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, zirve sürecinde şehir giriş ve çıkışlarındaki kontroller sıklaştırıldı. Başkentte belirlenen dokuz ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırılırken, NATO heyetlerinin kullanacağı güzergahlar ile kritik bölgelerde özel güvenlik planlamaları devreye alındı.

Dilenciler ve hanutçulara NATO denetimi! Değnekçilerden sonra sıra onlara geldi - Resim : 1

24 saat esasına göre görev yapan ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik çalışmalarını sürdürürken, özel harekat polisleri, motosikletli timler, narkotik ve asayiş ekipleri ile sivil personel çeşitli noktalarda görevlendirildi.

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DİLENCİLER DE TAKİPTE

Zirve nedeniyle çok sayıda yabancı konuk ve heyetin ağırlanmasının beklendiği otel ve işletmeler de denetim kapsamına alındı. Emniyet ekipleri, özellikle turistik ve yoğun bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere karşı da sıkı takip yürütüyor.

Operasyon Turkuaz kapsamında, uzun süredir aranan kişilere yönelik özel çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de alınan tedbirleri sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yüksek’in, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklar, açık ve kapalı alanlar, kafeler ile eğlence mekanlarında denetimlerin aralıksız sürdürülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Kent genelinde yürütülen uygulamalar kapsamında 9 ilçede 215 farklı noktada, 151 parkta ve 120 işletmede denetim gerçekleştirildi. Çalışmalara 39 ekip ve yaklaşık 450 personel katıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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