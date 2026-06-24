Son Dakika | Başkentte NATO öncesi IŞİD hücresinde çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Özel Harekat polislerinin Ankara'da bir eve düzenlediği IŞİD operasyonunda çatışma çıktı. Çatışmada, IŞİD şüphelisi M.K. öldü, eşi N.K. ise yaralandı.

Ankara'da NATO öncesi IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Dün sabah Haymana’nın Sazağası Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen baskında çatışma çıktı.

EVDEN ATEŞ AÇILDI

IŞİD üyesi M.K. ile eşi N.K.'nın bulunduğu evden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerden M.K.'nin öldüğü, eşi N.K.'nin ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DA 7 IŞİD'Lİ YAKALANDI

Afyonkarahisar'da da bu sabah IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemde IŞİD ile bağlantılı olduğu ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına alındığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA, AA)