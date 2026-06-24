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Halk TV Türkiye Son Dakika | Başkentte NATO öncesi IŞİD hücresinde çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Başkentte NATO öncesi IŞİD hücresinde çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde hareketli dakikalar yaşandı. IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada IŞİD üyesi M.K. öldü, eşi N.K. ise yaralandı.

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Son Dakika | Başkentte NATO öncesi IŞİD hücresinde çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
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Özel Harekat polislerinin Ankara'da bir eve düzenlediği IŞİD operasyonunda çatışma çıktı. Çatışmada, IŞİD şüphelisi M.K. öldü, eşi N.K. ise yaralandı.

Ankara'da NATO öncesi IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Dün sabah Haymana’nın Sazağası Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen baskında çatışma çıktı.

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EVDEN ATEŞ AÇILDI

IŞİD üyesi M.K. ile eşi N.K.'nın bulunduğu evden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerden M.K.'nin öldüğü, eşi N.K.'nin ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Son Dakika | Başkentte NATO öncesi IŞİD hücresinde çatışma! 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 2

AFYONKARAHİSAR'DA DA 7 IŞİD'Lİ YAKALANDI

Afyonkarahisar'da da bu sabah IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemde IŞİD ile bağlantılı olduğu ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına alındığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA, AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
IŞİD Ankara
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