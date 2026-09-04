Son dakika | Panel sistemi ile vatandaşın verilerini pazarlayan hukuk bürolarının listesi yayımlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, yurttaşların kişisel verilerinin kurumsal bir ticaret ağına dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

YARGITAY SAVCISININ OĞLUNUN BÜROSU DA LİSTEDE

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre arama ve el koyma kararı verilen 31 büroluk listede alan Solmaz Partners Hukuk Bürosu ise dosyanın en dikkat çeken adresi oldu. Büronun avukatı Ali Faruk Solmaz’ın, HSK’nın Kasım 2025 kararnamesiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Ramazan Solmaz’ın oğlu olduğu belirlendi. Böylece Yargıtay savcısının oğluna ait büro da yurttaşların kişisel verilerinin sorgulandığı iddia edilen “HukukBİS-AsistBİS” paneli soruşturmasında incelemeye alınan adresler arasına girdi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam’dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde; İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden sağlanan uzaktan bağlantı izleri, kişisel veri içerikli sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemlerinin bazı avukatlık bürolarının bilgisayarlarına uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve kullanıcı hesaplarının büro içerisinden aktif şekilde yönetildiği saptandı.

İncelenen yasa dışı panel sistemlerinde yurttaşların doğrudan özel hayatını hedef alan şu sorgulama modüllerinin yer aldığı belirlendi:

Soruşturma Dosyası YASA DIŞI PANELDE YER ALAN SORGULAMA MODÜLLERİ HukukBİS & AsistBİS sistemlerinde tespit edilen aktif veri havuzları No Modül Adı VERİ nİTELİĞİ 01 Vatandaş Arama Temel Kimlik 02 Kimlik Sorgulama TCKN & Nüfus 03 Aile Sorgulama Soybağı / Akraba 04 Yerleşim Yeri Sorgulama İkametgah 05 SGK Kayıt Sorgulama Sosyal Güvenlik 06 Çalışan Sorgulama İstihdam Bilgisi 07 GSM Bilgisinden Kişi Sorgulama İletişim Verisi 08 Kimlik Bilgisinden Telefon Sorgulama Hat Eşleştirme 09 Tapu Kayıt Sorgulama Mülkiyet 10 Mükellef Sorgulama Mali Kayıt 11 Ada-Parsel Sorgulama Gayrimenkul Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Dosyası

"HACİZ BAŞLATILDI" YALANIYLA YURTTAŞLAR MAĞDUR EDİLDİ

Söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik yöntemiyle kullandırıldığı saptandı. Bu büroların, aralarında hiçbir vekâlet veya hukuki ilişki bulunmayan yurttaşların kişisel bilgilerine paneller üzerinden ulaştığı; ardından yurttaşları “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” şeklindeki gerçeğe aykırı ifadelerle hedef alarak mağduriyet oluşturdukları kayıtlara geçti.

Soruşturma kapsamında panel sisteminin satışı, kurulumu veya erişiminin sağlanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam ile birlikte, sistemin kullanım veya erişim ücretlerinin aktarımında aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları da incelemeye alındı. Bu doğrultuda Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin yönü, miktarı, açıklamaları ve sıklığı soruşturma kapsamında delil olarak toplandı.

İŞTE ARAMA VE EL KOYMA KARARI VERİLEN 31 HUKUK BÜROSU

Elde edilen dijital ve mali deliller doğrultusunda İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği, kararlarıyla İstanbul genelinde faaliyet gösteren 31 avukatlık bürosunda arama, el koyma ve dijital inceleme yapılmasına hükmetti.

Arama, el koyma ve inceleme tedbiri uygulanan 31 hukuk bürosu şu şekilde sıralandı:

ADLİ LİSTE İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği ARAMA VE EL KOYMA TEDBİRİ UYGULANAN 31 HUKUK BÜROSU 2026/8609 ve 2026/8610 D. İş sayılı kararlar kapsamında işlem yapılan bürolar No Büro / Ortaklık Adı TEDBİR Türü 01 Akıncı Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 02 Akpolat & Koç Avukatlık Bürosu Arama / El Koyma 03 Alaçal Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 04 Altınova Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 05 Anka Hukuk & Danışmanlık Arama / El Koyma 06 Ateş Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 07 Aysel Eroğlu Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 08 Basri Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 09 Coşkun-Yıldız-Uzun-Kurt Avukatlık Ortaklığı / Portal Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 10 Demir Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 11 Denge Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 12 Doğuş Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 13 Doruk Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 14 Erol Ögünç Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 15 Fatih Ekrem Ekinci Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 16 Kaçmaz Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 17 Kulaklı Legal Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 18 Özbağ & Şentürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Arama / El Koyma 19 Proaktif Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 20 Sercan Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 21 Solmaz Partners Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 22 Söylemez & Koç Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 23 Ufuk Özkan Göker Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 24 Uluca Avukatlık Ortaklığı Arama / El Koyma 25 Universal Hukuk Law & Consultancy Arama / El Koyma 26 Yağmur Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 27 Yıldırır Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 28 Yıldız Avukatlık ve Danışmanlık Arama / El Koyma 29 Yılkar Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 30 MCD Hukuk Bürosu Arama / El Koyma 31 MSD Hukuk Bürosu Arama / El Koyma İşlem Tarihi: 4 Eylül 2026 | Uygulama: Yetkili Cumhuriyet Savcısı ve Baro Temsilcisi Huzurunda

Arama işlemlerinin 4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00-17.00 arasında eş zamanlı olarak, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereğince yetkilendirilmiş Cumhuriyet savcısı ve baro temsilcisi huzurunda gerçekleştirilmesine karar verildi.

Aramalarda; panel sistemlerinin kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, hard diskler, harici diskler, USB bellekler ve benzeri dijital materyallerde inceleme yapılması; teknik olarak mümkün olması hâlinde yerinde imajlarının alınması, mümkün olmaması durumunda ise mühürlenerek el konulması kararlaştırıldı. Panel hizmeti karşılığında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerine ilişkin muhasebe kayıtları ile dijital mali veriler de el koyma kapsamına alındı.

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", TCK’nın 327. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Hâkimlik kararının gerekçe bölümünde, eylemlerin TCK’nın 243 ve 244. maddelerinde düzenlenen "bilişim sistemine hukuka aykırı girme" ile "verileri bozma, yok etme veya değiştirme" suçları yönünden de değerlendirildiği belirtildi.

BAKAN GÜRLEK: 31 AVUKATA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Genişletilen operasyona dair yazılı açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın ilk etabında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer alan 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, son dalgada ise yasa dışı paneli kullandığı somut delillerle saptanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 farklı büroda arama ve el koyma yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kamuoyuna yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."