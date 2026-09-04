31 avukatı gözaltına aldıran veri sızıntısı için 4 yıl önce suç duyurusunda bulunulmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel bilgilerini içeren yasa dışı sorgulama sistemlerine yönelik soruşturmayı genişletti. “Panel” adı verilen sistemi kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’daki 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Ancak avukatların yasa dışı kişisel veri sistemlerini kullandığına yönelik benzer iddiaların dört yıl önce de savcılığa taşındığı ortaya çıktı. Gazeteci Egehan Erkün'ün Ocak 2025'te yaptığı habere göre; Bilişim ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukçusu Umut Zorer’in 2022’de yaptığı suç duyurusu, iki hafta içinde takipsizlikle sonuçlandı.

PANELLER HUKUK BÜROLARINA SATILMIŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi. Bu bilgilerin “panel” adı verilen sorgulama sistemlerine aktarıldığı tespit edildi.

Panellerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik yöntemiyle kullandırıldığı belirlendi. Bazı büroların, herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların bilgilerine ulaştığı anlaşıldı.

Vatandaşlara “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı mesajların gönderildiği aktarıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı belirlenen şüphelilere işlem yapıldı. Bu kapsamda 10 kişi hakkında dava açıldı.

Gürlek, “Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır” dedi. Gürlek ayrıca, “Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU İKİ HAFTADA KAPATILMIŞ

Avukat Umut Zorer, 2022’de avukatların bulunduğu bir WhatsApp grubunda paylaşılan mesajın kendisine ulaştırıldığını anlattı. Mesajda, kişisel bilgilerin sorgulanabildiği bir sistemin avukatlara ve danışmanlık şirketlerine sunulduğu belirtiliyordu.

Zorer’in aktardığına göre sistem üzerinden ad, soyadı, TC kimlik numarası, MERNİS kayıtları, akrabalık ve eğitim bilgileri ile hastane ve tedavi bilgilerine ulaşılabiliyordu. Bu hizmetin icra takipleri ve hasar danışmanlığı işlemlerinde kullanıldığı öne sürülüyordu.

Zorer, hizmeti sunan kişiyle müşteri gibi iletişime geçti. Kendisine ödeme yapılması için bir IBAN gönderildi. Bunun üzerine yazışmaları ve ödeme bilgisini savcılığa sundu.

Ancak savcılık, soruşturmayı yaklaşık iki hafta içinde tamamladı. Zorer’in kişisel olarak zarar görmediği, verilerinin ele geçirildiğine ilişkin delil bulunmadığı ve yazışmalardaki bilgi paylaşımının hukuki yardım amacı taşıdığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

VERİ SIZINTISI ÖNCE REDDEDİLDİ, SONRA KABUL EDİLDİ

Milyonlarca kişinin kimlik, adres, banka hesabı, telefon ve aile bilgilerini kapsayan veri sızıntısı 2022’de gündeme gelmişti. İlgili kamu kurumları iddiaları uzun süre kabul etmedi.

Verilerin ele geçirildiğine ilişkin ilk resmî doğrulama, Eylül 2024’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, “Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi” dedi.